Стретович: підстави для дострокових виборів можуть з’явитися

Голова політичної партії “Християнсько-Демократичний Союз”, народний депутат Володимир СТРЕТОВИЧ вважає, що нинішня нестабільна ситуація в державі може призвести до виникнення підстав для проведення дострокових виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку В.СТРЕТОВИЧ висловив сьогодні журналістам у Києві.

“Ситуація у державі характеризується нестабільністю, і підстава (для дострокових виборів – УНІАН) може з’явитись із самого несподіваного боку, тому що важко передбачити, як повернеться ситуація завтра”, - сказав В.СТРЕТОВИЧ.

Він висловив занепокоєння ситуацією, коли політики “тиснуть один одному руки”, але при цьому не намагаються досягнути компромісу. “Я не бачу намагання сторін досягти консенсусу політичних еліт для стабілізації ситуації у державі. Це мене, як громадянина і як політика, непокоїть. В цієї ситуації треба шукати вихід...”, - додав він.

На думку В.СТРЕТОВИЧА, політики повинні пам’ятати, що час тих, хто при владі, є дуже коротким. “Ми відійдемо, а держава залишиться, і держава буде існувати вічно. Просто ми такими протиборчими діями можемо завдати велику шкоду державі, яку потім дуже довго доведеться відпрацьовувати, відновлювати тим, хто прийде після нас”, - наголосив голова ХДС.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Києві відбувається І Форум депутатів усіх рівнів від партії „Християнсько-Демократичний Союз”. Планується, що учасники обговорять стан місцевого самоврядування, завдання депутатів місцевих рад, доцільність збереження імперативного мандату, адміністративно-територіальна реформа.