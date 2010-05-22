Литвин: якщо дотримуватися всіх норм, цього року вибори неможливі

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН наполягає, що вибори до місцевих рад потрібно проводити 27 березня 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Харкові, відповідаючи на запитання журналістів про можливість проведення місцевих виборів восени цього року.

«Я думаю, що провести вибори, якщо дотримуватися всіх правил, норм і процедур, у цьому році просто неможливо», - заявив В.ЛИТВИН.

На його думку, щоб нові вибори «не відроджували гострі політичні протистояння», необхідно внести цілу низку змін до закону України «Про вибори» та до Конституції України.

В.ЛИТВИН зауважив, що насамперед потрібно уніфікувати терміни перебування на посадах депутатів місцевих та голів. На думку спікера, каденції місцевих депутатів та голів доцільно зрівняти до 5 років через внесення змін до Конституції України.

За словами В.ЛИТВИНА, узгодження змін до Конституції та експертиза Конституційного суду дає можливість ухвалити необхідні поправки не раніше вересня 2010 року, що фактично унеможливлює проведення виборів до місцевих рад восени поточного року.

«Внести зміни до Конституції, якщо не буде окремих точок зору, а будуть виконуватися домовленості, можливо лише у вересні. Якщо в вересні внести зміни до Конституції, то вибори в жовтні провести аж ніяк не можна», - наголосив В.ЛИТВИН.

Наступним кроком, на його думку, має бути визначення в Конституції норми про загальну обов’язковість чергових виборів і скасування рішення Конституційного суду про те, що «депутат чи голова, обрані на дострокових виборах, повинні працювати повний термін».

«Якщо ми в законодавчому плані через зміни до Конституції не визначимо, що всі вибори дострокові мають право на існування до загальних виборів по країні, бо інакше ми не зберемо країну. Це десь близько тисячі виборів. Якщо залишити все без змін, то потрібно буде Верховній раді України, по-перше, слідкувати, коли закінчаться терміни кожної сільської, селищної, міської, районної, обласної ради. І заздалегідь до визначеного законом терміну, оголошувати про виборчу кампанію», - зауважив В.ЛИТВИН.

Це, за словами спікера, перевантажить роботу ВР, яка повинна буде ухвалювати близько 23 тисяч постанов «по виборах в кожному окремому селі».

Потім, на думку В.ЛИТВИНА, необхідно прийняти закон України «Про вибори», де буде чітко визначена виборча система, за якою відбуватимуться наступні вибори. І насамкінець витрати на вибори мають бути прописані в Державному бюджеті.

«Саме з огляду на необхідність унормувати ці питання і була моя пропозиція, що наступні вибори мають відбутися 27 березня 2011 року», - підкреслив В.ЛИТВИН.