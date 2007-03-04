Як ВР збирається реформувати ЖКГ

Верховна Рада України розгляне законопроекти «Про передачу у концесію підприємств житлово-комунального господарства» та «Про передачу у концесію підприємств водопостачання та водовідведення».

Про це кореспонденту УНІАН повідомив один з авторів законопроектів народний депутат України Василь БЕРТАШ (фракція Партії регіонів).

За його словами, ці законопроекти, розроблені членами профільного парламентського комітету, мають на меті передачу підприємств житлово-комунального господарства у концесію шляхом відкритого конкурсу. Передбачається, що особливістю таких конкурсів буде те, що у них не зможуть брати участь організації, які не мають власних фінансових та матеріальних активів, а тому прагнутимуть не до надання якісних послуг, а до того, щоб заробити кошти на цій операції, а потім розпродати майно. Крім того, у таких конкурсах зможуть брати участь і представники територіальної громади, щоб уникнути ситуації, коли майбутні власники комунальних підприємств домовляються із зацікавленими особами з виконавчої влади в обхід громадськості. Необхідність такої умови цілком очевидна, зазначив В.БЕРТАШ, оскільки підприємства житлово-комунального господарства є стратегічними об’єктами в Україні, за діяльністю яких потрібен контроль місцевої влади.

В.БЕРТАШ також повідомив, що разом з народним депутатом Василем БІЛИМ подав на розгляд парламенту ще один законопроект, який стосується створення вертикальної системи державного архітектурно-будівельного контролю. У ньому, зокрема, передбачено створення «єдиного вікна» при реєстрації об’єктів будівництва, що значно скорочує терміни цієї процедури.