Тимошенко думає, що Янукович хоче одного, а його оточення - іншого

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО вважає пропорційну систему найоптимальнішою виборчою системою для Української держави.

"На мій погляд, найбільш розумна, найбільш доцільна система виборів – це пропорційна, з відкритими списками", - заявила вона сьогодні на прес-конференції у Полтаві, повідомляється на сайті Ю.ТИМОШЕНКО.

"Відкриті списки - це коли поєднується, коли людина обирає і члена партії, і обирає найкращого з тих, хто прийшов на округ. Тобто поєднуються дві якості – і добрий депутат, і людина, яка ідеологічно знаходиться в політичній силі, яку підтримує або не підтримує людина", - пояснила вона.

На думку Ю.ТИМОШЕНКО, така система виборів "дасть людям головне, чого вони очікують - знати свого депутата, бачити його обличчя, питати в нього про роботу, але, в той же час, і бачити стратегію розвитку держави".

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що "ЯНУКОВИЧ хоче 50 на 50 – мажоритарну і пропорційну, хоче на рівні районів, міст і областей, вірніше, хоче його оточення".

"Його оточення, скоріше, тому що він толком не розуміє, про ще йде мова, тому що він в інтерв’ю останньому сказав, що він – за мажоритарну систему виборів в сільські ради і що він за це буде боротися, він буде організовувати консультації і приймати такі закони. Він просто багато чого не знає, але він теж не знає, що там є постійно мажоритарна система, в сільських радах, а іншої не було ніколи. Треба, щоб йому хтось пояснив, там просто недопрацювало оточення з Адміністрації Президента… Тому він ще не знає, за що він бореться, але ті, хто його оточують, точно знають, за що вони борються", - переконана Ю.ТИМОШЕНКО.