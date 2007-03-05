У жіночий день Ющенко поїде до Брюсселя

8 березня Президент України Віктор ЮЩЕНКО візьме участь у саміті Європейської народної партії, що відбудеться у Брюсселі.

Як повідомляв УНІАН, 7 березня В.ЮЩЕНКО здійснить робочий візит до Польської Республіки, на запрошення Президента Польщі Лєха КАЧИНСЬКОГО. Основна мета візиту – активізація спільної діяльності України та Польщі в рамках європейської енергетичної стратегії. Під час візиту відбудеться двостороння зустріч глав держав, а також спільне відвідання міста Плоцьк – ключового пункту проекту «Одеса – Броди – Плоцьк».

8 березня Президент України візьме участь у саміті Європейської народної партії, що відбудеться у Брюсселі. Серед головних тем саміту – майбутній розвиток Європейського Союзу та Європейська енергетична стратегія.

Президент України під час заходу планує обговорити питання української євроінтеграції з визначними європейськими політиками, які братимуть участь у саміті ЄНП. Зокрема на саміті буде присутня Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель.

У рамках візиту заплановано двосторонні зустрічі з Президентом Європарламенту Хансом-Гертом ПОТТЕРІНГОМ, а також з Верховним представником Європейського Союзу Хав’єром СОЛАНОЮ.