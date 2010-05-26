У кримських школах 1 вересня хочуть провести «урок Януковича»

Міністерство освіти та науки Криму запропонувало 1 вересня провести в школах урок, присвячений програмі Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА «Україна для людей», повідомляє інформагентство Е-Крим.

«1 вересня ми рекомендуємо в Криму провести єдиний урок із вивчення програми Президента України «Україна для людей», розповісти і суть програми, і як ми плануємо здійснювати її в конкретному регіоні», - повідомив міністр освіти та науки Криму Валерій ЛАВРОВ на засіданні Ради міністрів АРК.

При цьому міністр уточнив, що урок планується провести в старших класах шкіл, професійно-технічних училищах та вищих навчальних закладах.