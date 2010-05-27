Льовочкін вважає, що коаліцію чекає серйозне випробування

Голова Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН прогнозує, що першим серйозним випробуванням для парламентської коаліції стане обговорення і ухвалення Верховною Радою пакету економічних реформ Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, очікуване наступного тижня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на зустрічі з представниками ЗМІ в Адміністрації Президента.

За словами С.ЛЬОВОЧКІНА, він не бачить особливих проблем у ситуації з протестами комуністів, що виступили проти навчань за участю НАТО в Криму (днями Верховна Рада ухвалила відповідні законопроекти, що дозволяють такі навчання, при цьому фракції Партії регіонів і Блоку Литвина проголосували «за», а комуністи виступили проти – УНІАН). Він порівняв це з відносинами у сім`ї. «Як буває у молодого подружжя? Вони можуть і лаятися», - заявив він. Тому Україна Президента В.ЯНУКОВИЧА, говорить він, зберігаючи позаблоковий статус, співробітничатиме з НАТО, відповідно, «навчання пройдуть, комуністи висловлять свою позицію, і ми рухатимемося далі».

А от голосування саме за пакет економічних реформ, яке незабаром ініціює Президент В.ЯНУКОВИЧ у парламенті, буде, на думку С.ЛЬОВОЧКІНА, «найскладнішим». За його словами, Президент вже практично завершив роботу над законопроектом про принципи зовнішньої і внутрішньої політики, над законопроектами щодо судової реформи та іншими проектами законів, які вимагають «загального голосування».

У пакеті економічних реформ, відзначив голова Адміністрації Президента, всього близько 25 пріоритетів, їх «рознесено по роках, розписано необхідні кошти». При цьому, вважає він, досить дискусійними для партнерів Партії регіонів по коаліції, зокрема комуністів, будуть питання щодо пенсійної реформи, тарифів на комунальні послуги, питання земельного ринку. «Реформами передбачається створення повноцінного, прозорого ринку землі, повноцінного реєстру земельних ділянок», - заявив він. Все це, прогнозує С.ЛЬОВОЧКІН, може спричинити серйозні дискусії у коаліції.

У політичній сфері, прогнозує він, будуть, зокрема, «складнощі із законом про вибори до місцевих органів влади». Проте, за його прогнозом, «реформи будуть реалізовані», а коаліція витримає це випробування.