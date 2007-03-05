Балога: у Ющенка і Януковича була 100-відсоткова домовленість щодо Огризка

У Президента була розмова з прем’єром щодо кандидатури наступного міністра закордонних справ. І кандидатура Огризка була узгоджена. Про це в інтерв`ю тижневику "Главред" (05.03.07) заявив глава Секретаріату Президента Віктор Балога. Він підкреслив, що й сам "особисто двічі розмовляв з прем’єром, і він запевнив, що кандидатура Огризка є цілком прийнятною і з нею не буде жодних проблем. Тобто існувала стовідсоткова домовленість, що антикризова коаліція проголосує за нього, оскільки прем’єр погодився на це призначення. Тому для нас були незрозумілими заяви прем’єр-міністра, що у Огризка немає шансів пройти. Виникає запитання: а для чого тоді всі ці домовленості? Тим більше, що питання полягало не в особі Володимира Огризка – ціною питання був авторитет України в світі". Віктор Балога заявляє, що про додаткові торги за посади заступників міністра не йшлося. "Про торги не може бути й мови. Йшлося про стабілізацію нашого зовнішньополітичного вектора. Це була позиція Президента. Прем’єр з нею погодився. Але Янукович як дав слово – так і забрав. Хоча якщо Президенту дали слово, назад його брати не можна."

Відповідаючи ж на запитання, чи означає це , що Янукович є не настільки самостійною фігурою і насправді домовлятися слід з іншими людьми у Партії регіонів, глава Президентського секретаріату сказав: "Я не хочу так далеко заходити. Але я констатую факт".