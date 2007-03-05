Тимошенко розповіла, як регіонали підставляють Крису Ларису

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що під час візиту до США була поставлена крапка в провокаціях, які стосувалися нібито її причетності до справи колишнього прем’єр-міністра Павла ЛАЗАРЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО сказала на прес-конференції за результатами свого візиту до США, що тривав з 28 лютого по 3 березня. Вона зазначила: «я щаслива, що мій візит поклав край всім провокаційним заявам, які пов’язані з тим, що нібито я десь там в справі ЛАЗАРЕНКА проходжу в якомусь статусі».

Вона додала, цей візит, а також заяви посольства засвідчили, що «я маю до справи ЛАЗАРЕНКА приблизно таке ж відношення, як до Жовтневої революції». «Це вже є крапка на цих провокаціях, які стосувалися цього питання», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона сказала, що щаслива від того, що таку крапку в даному питанні поставлено.

Коментуючи заяви з боку влади, які, на її думку, покликані дискредитувати опозицію, Тимошенко зазначила:

"Мені прикро, що інтелекту в Партії регіонів вистачає тільки на методи старухи Шапокляк, наприклад підкинути гаманець на мотузочці і дьоргати чи Крису Ларису десь підставити і від того отримати задоволення".

"Я хочу сказати, що на мені це крисятничество не спрацює", - цитує Тимошенко "Українська правда".