Комуністи не хочуть чекати кращих часів і вимагають референдуму

Фракція КПУ наполягає на проведенні референдуму та внесенні змін до Конституції України щодо надання російській мові статусу державної.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні парламенту народний депутат від КПУ Ігор АЛЕКСЄЄВ.

Він зазначив, що одним із основних завдань є вирішення питання щодо надання російській мові статусу державної. «Ми не погоджуємося з тим, що це рішення слід відкладати до кращих часів. Тема визріла і навіть перезріла», - наголосив він.

За словами І.АЛЕКСЄЄВА, «настала пора розрубати цей Гордіїв вузол шляхом проведення всеукраїнського референдуму».

Представник фракції КПУ підкреслив, що вирішити дане питання повноцінно у рамках Хартії регіональних мов та мов національних меншин неможливо. «Більше того, воно несе загрозу розділу України за культурною ознакою», - вважає І.АЛЕКСЄЄВ.

Він наголосив, що фракція КПУ наполягає на початку процедури внесення змін до Конституції України і необхідності проведення референдуму з даного питання.