Тимошенко: втрата Вознесенського для мене особливо болюча

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО висловила співчуття з приводу смерті поета Андрія Вознесенського.

Як повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО, вона зауважила: “Є люди, яких називають голосом та совістю народу. Вони ще за життя стають класиками, ними захоплюються, з ними звіряються, їхнє слово стає дорогим і близьким кожному. Серед таких особистостей для нас був і назавжди залишиться видатний поет-шестидесятник Андрій Вознесенський”.

“Саме на слова Вознесенського написаний хіт Алли Пугачової «Миллион алых роз», пісня, яку слухала і співала вся країна. Мені пощастило особисто знати Андрія Андрійовича. А тому втрата цієї непересічної людини для мене є особливо болючою”, - йдеться у співчутті.

«Я жизнь мою в исповедальне высказал. Но на весь мир транслировалась исповедь. Все признаю», - колись написав цей яскравий і безмежно талановитий поет. Андрія Вознесенського вже немає з нами, але він залишив те, що не вмирає - свої прекрасні вірші, популярні пісні та ліричні романси, свою любов до життя. Висловлюю щире та глибоке співчуття всім рідним і близьким поета, всім, хто любить його творчість”, - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Андрій Вознесенський помер у Москві на 78-му році життя після тривалої хвороби.