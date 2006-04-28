”Наша Україна” засудила БЮТ

Фракція «Нашої України» у Київській міській раді звертається до усіх політичних сил, представлених у Київраді, із закликом не допустити у майбутньому спроб зірвати чи дестабілізувати роботу міської ради, які мали місце сьогодні, 28 квітня під час її другої сесії.

Як ідеться у заяві, переданій агентству УНІАН прес-службою фракції «Наша Україна» у Київраді, «Київрада – не місце для політичних баталій, цей орган має вирішувати насущні соціально-економічні проблеми життя столиці. Порядок денний другої сесії передбачав формування робочих органів міськради, необхідних для повноцінної роботи Київради над вирішенням цих завдань».

«На жаль, фракція БЮТ зробила силові спроби заблокувати та дестабілізувати роботу Київради. Прикриваючись політичними гаслами та вигадуючи явно надумані процедурні зачіпки, вони вдалися до відверто хуліганських дій, провокували сутички та бійки, протистояння в сесійній залі», заявляє «Наша Україна».

«Ми поважаємо позицію кожної фракції Київради та кожного депутата. Але вважаємо неприпустимими насильницькі методи лобіювання своїх інтересів та безапеляційні ультиматуми. Особливо, коли політикою та гучними заявами про справедливість намагаються прикрити свої непомірні кадрові та бізнесові апетити, прагнення перерозподілити власність та грошові потоки на власну користь», йдеться у заяві.

Фракція «Наша Україна» наголошує «на неприпустимості перенесення популістських методів виборчої кампанії на буденну роботу Київради, спрямовану на економічний добробут та соціальну захищеність киян. Зрештою, такими діями конфліктні сили заганяють себе в глухий кут політичної самоізоляції та маргіналізації».