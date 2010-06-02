Карпачова називає смерть студента у райвідділі міліції Києва вбивством

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Нінa КАРПАЧОВА назвала «вбивством» смерть 19-річного студента у Шевченківському районному відділі міліції Києва.

Як повідомляє “Німецька хвиля”,вона висловила впевненість, що правоохоронці намагаються «зам’яти» цю справу.

Н.КАРПАЧОВА закликає правоохоронців чесно, прозоро і об’єктивно розслідувати справу про загибель 19-річного студента Ігоря Індила. За словами омбудсмана, вона направила відповідні звернення міністру внутрішніх справ та прокурору Києва.

«Це надзвичайно важливо, оскільки я бачу, що міліція знову намагається покрити своїх колег», - сказала Н.КАРПАЧОВА.

«Порушення прав людини у Шевченківському райвідділі міліції є систематичними. Там зараз відсторонено начальника. А його вже потрібно було не відстороняти, а за систематичні, грубі, брутальні порушення його треба вже сьогодні знімати з роботи», - сказала Н.КАРПАЧОВА. Вона повідомила, що справа про смерть І.Індила знаходиться під її особистим контролем.

Тим часом київські студенти і правозахисники провели акцію протесту проти дій міліції під приміщенням Шевченківського районного управління МВС України, де загинув студент. Подібні акції пройшли і в інших українських містах, повідомляє DW.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня телеканал “1+1” поінформував, що в одному із гуртожитків Києва дільничний міліціонер забрав студента Ігоря Індило у районний відділ міліції Шевченківського району столиці, а на ранок батькам запропонували забрати тіло хлопця з моргу.

У міліції наголосили, що «після смерті судова медична експертиза не виявила слідів насильницької смерті, але при цьому констатувала черепно-мозкову травму і крововилив». При цьому у міліції спростували інформацію про те, що смерть студента настала внаслідок дій правоохоронців. «Швидку» студенту викликали у зв`язку з тим, що він одержав травму через перебування в алкогольному сп’янінні, проте «швидка» відмовилася госпіталізувати його, йшлося у повідомленні.

28 травня прокуратура Шевченківського району Києва порушила кримінальну справу за фактом перевищення службових повноважень працівниками Шевченківського райуправління міліції столиці, в якому загинув І.Індило.