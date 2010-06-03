Чалий: курс Януковича розколює країну

Законопроект Президента Віктора ЯНУКОВИЧА про засади внутрішньої і зовнішньої політики не знімає розбіжностей в українському суспільстві і далі розколює країну.

Про це заявив координатор напрямку «Європейський вибір» Уряду змін, який створений політичною партією “Фронт змін”, Валерій ЧАЛИЙ.

«Цей законопроект не знімає розбіжностей між Заходом і Сходом України, а навпаки - створює проблеми», - підкреслив експерт, повідомили УНІАН у прес-службі “Фронту змін”.

Крім того, переконаний В.ЧАЛИЙ, документ виглядає більш декларативним і непридатним до прямого втілення.

Експерт наголосив, що Україна сьогодні де-факто є позаблоковою, і на цей статус ніхто не зазіхає. Але юридичне закріплення позаблокового статусу, якого прагне Президент В.ЯНУКОВИЧ, «звужує зовнішньополітичний маневр України в майбутньому», підкреслив він.

За словами В.ЧАЛОГО, на теперішньому етапі розвитку нашої держави було б більш доцільним запровадити мораторій на ревізію зовнішньополітичного курсу і зміну державної мовної політики на 5 років - до 15 березня 2015 року, як це запропонував в своєму законопроекті лідер «Фронту змін» Арсеній ЯЦЕНЮК.

«Я погоджуюся з Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ у тому, що такі питання повинні вирішуватися виключно на всеукраїнському референдумі. Тоді такі рішення стали б легітимними», - підкреслив В.ЧАЛИЙ, додавши, що наразі влада в цьому напрямку «вкладає свої тактичні політичні цілі в стратегічну перспективу держави».