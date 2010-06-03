Яценюк пропонує позбутися 150 нардепів

Лідер «Фронту змін», народний депутат Арсеній ЯЦЕНЮК пропонує скоротити кількість депутатів усіх рівнів рад із 230 до 115 тис.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Фронту змін», про це він заявив під час презентації «100 днів опозиції» Уряду змін.

На думку А.ЯЦЕНЮКА, кожен депутат в Україні має обслуговувати інтереси більшої кількості громадян.

«В Україні на одного депутата доводиться 200 виборців, у той час як в сусідній Польщі – 400», - наголосив політик.

Крім цього, А.ЯЦЕНЮК пропонує скоротити кількісний склад Верховної Ради до 300 депутатів. «Вибори 2012 року повинні пройти саме на цій основі», - підкреслив лідер «Фронту змін». Він також наголосив, що наступні вибори мають пройти на якісно новій основі - за відкритими списками.

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що в Україні потрібно запровадити механізм відкликання депутатів, якщо вони не справляються з виконанням своїх функцій.

Політик також виступає за скасування всіх депутатських пільг. “Про це йшлося не один рік. До речі, це було одним із програмних пунктів Партії регіонів», - нагадав він.

Стосовно інших завдань у сфері внутрішньої політики, лідер «Фронту змін» наголосив на тому, що опозиція домагатиметься формування конституційної коаліції в парламенті на основі фракцій, а не «мертвих душ», а також встановлення дати місцевих виборів у відповідності до Конституції.

Ще одним терміновим завданням у політичній сфері є протидія корупції, заявив А.ЯЦЕНЮК. «Всі призначення сьогодні здійснюються за принципом політичної доцільності. Якщо мертва душа перейшла до коаліції, то вона одразу стає живою в органах державної влади, - наголосив політик. – Сьогодні саме це є основою політичної корупції в країні».