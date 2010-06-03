Янукович: необхідно оновити Воєнну доктрину

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє про необхідність після ухвалення закону про засади внутрішньої і зовнішньої політики прийняття оновленої стратегії національної безпеки та воєнної доктрини України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив у промові до українського народу.

В.ЯНУКОВИЧ констатував, що сьогодні в Україні витрати на національну безпеку у вимірі на кожного громадянина держави втричі менші, ніж у Росії, і на порядок нижчі, ніж у країнах НАТО. «Збройні Сили України обмежено готові до виконання завдань за призначенням», - наголосив Президент.

Він уточнив, що озброєння і військова техніка перебувають на межі фізичного старіння, також недостатньо фінансується бойова підготовка. «У той же час, політика позаблоковості та вимога достатньої обороноздатності вимагають від нас швидких і рішучих дій у розвитку нашого сектора безпеки. Необхідні термінові заходи, серед яких відновлення ролі Ради національної безпеки і оборони України як центру вироблення політики перетворень у цьому секторі», - сказав глава держави.

Він висловив упевненість, що після прийняття закону про засади внутрішньої і зовнішньої політики на часі постане оновлена стратегія національної безпеки і воєнна доктрина.

«На сьогодні необхідна особлива увага до співробітників органів сектора безпеки, військовослужбовців, в результаті чого будуть покращені процедури підбору, підготовки, просування по щаблях професійної кар’єри, забезпечено підвищення матеріальної зацікавленості особового складу та їхнього морального духу», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.