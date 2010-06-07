Тимошенко радять починати все спочатку

В умовах, що склалися, опозиція поступово здає в динаміці суспільної комунікації і втрачає свій електоральний потенціал. Для збереження електорату, опозиції необхідно вдатися до нових методів політичної діяльності і почати наново вибудовувати кампанію в так званих «чужих» регіонах. Так прокоментував результати останніх соціологічних досліджень політичний експерт, директор GMT Group Анатолій ЛУЦЕНКО, повідомили УНІАН в GMT Group.

«Опозиція, і насамперед БЮТ, потребує нової комунікаційної моделі як на своєму, так і на «чужому» електоральному полі. Їй варто переглянути методологію роботи на електоральному полі. Необхідно продемонструвати вміння вести конструктивну дискусію - забути про те, що було до виборів і розробити принципово нову стратегію роботи на місцях», - вважає експерт.

За його словами, якщо для НУНС сьогодні важливо хоча б утримати «свої» регіони, то БЮТ варто докорінно переглянути роботу в так званих «чужих» областях. «Насамперед, для цього необхідно висувати на перші ролі конструктивних політиків рівня Сергія СОБОЛЄВА, Наталії КОРОЛЕВСЬКОЇ, Миколи ТОМЕНКА та інших. Разом з цим, БЮТ варто відійти від деструктивного дискурсу інформаційної кампанії, котра в даному вигляді не сприймається виборцем», - зазначив А.ЛУЦЕНКО.

На думку експерта, «БЮТ затягує з оновленням пулу спікерів. Динаміка пропала, і відцентрові процеси в організації посилилися. Сьогодні Юлії ТИМОШЕНКО потрібно змінити мотиваційну складову в діяльності команди в цілому. Це може оздоровити ситуацію. Поки що ж і фракція, і регіональні організації БЮТ дезорієнтовані: вони не бачать мети. Відповідно, відсутній стимул боротися за її досягнення», - підкреслив директор GMT Group.