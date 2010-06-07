Янукович завтра зустрінеться з Путіним

На завтра, 8 червня, запланована зустріч Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і голови уряду Росії Володимира ПУТІНА у Стамбулі.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні В.ЯНУКОВИЧ завершив дводенний робочий візит до Грецької Республіки і відбув з робочим візитом до Туреччини.

За програмою візиту, глава Української держави візьме участь у саміті Наради зі взаємодії і заходів довіри в Азії, яка відбудеться 8 червня у Стамбулі.

Водночас сьогодні пізно ввечері у рамках саміту В.ЯНУКОВИЧ візьме участь у вечері від імені прем’єр-міністра Турецької Республіки Реджепа ЕРДОГАНА, яку останній дасть на честь глав держав та урядів, що беруть участь у саміті.

Під час проведення саміту запланований виступ Президента України перед його учасниками, а також спілкування з представниками ЗМІ.

У рамках робочого візиту 8 червня також заплановані двосторонні зустрічі В.ЯНУКОВИЧА з В.ПУТІНИМ, Президентом Турецької Республіки Абдуллахом ГЮЛЕМ, Президентом Казахстану Нурсултаном НАЗАРБАЄВИМ, а також Президентом Азербайджану Ільхамом АЛІЄВИМ.

До складу української офіційної делегації також увійшли глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН, міністр закордонних справ Костянтин ГРИЩЕНКО, міністр палива та енергетики Юрій БОЙКО, голова СБУ Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ, а також заступники глави АП Андрій ГОНЧАРУК і Сергій ВАСИЛЬЄВ.

Як планується, В.ЯНУКОВИЧ повернеться в Україну ввечері 8 червня.