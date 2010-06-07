Янукович поставив крапку на ідеї федеральної України

Президент України Віктор Янукович заявив, що Україна є унітарною і демократичною державою, повідомляє сайт Партії регіонів. Про це він сказав в інтерв`ю тижневику «2000», коментуючи поширену думку про те, що ідеальним варіантом державного пристрою України була б федералізація.

«Україна – унітарна держава. Крапка», – наголосив Президент і додав: «Унітарна і демократична. І це передбачає більше прав регіонів».

За словами Віктора Януковича, створено Раду регіонів, яка активно працюватиме над адміністративно-територіальною реформою. «Остання, звісно, передбачає значне збільшення прав і повноважень місцевих органів влади. Важливо, щоб система забезпечувала максимальне дотримання прав і забезпечення потреб кожного громадянина!».

При цьому він висловив думку, що першочерговим завданням сьогодні є «подолання наслідків «помаранчевої» п`ятирічки, стабілізація економічної ситуації і вихід на рейки стійкого економічного зростання і підвищення добробуту громадян, що, крім іншого, повинно створити можливості і для проведення інституційних реформ».