Прокурором Запорізької області призначили «донецького»

Прокурором Запорізької області призначено екс-прокурора Макіївки В’ячеслава ПАВЛОВА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Запорізької області, напередодні нового керівника було представлено колективу прокуратури Запорізької області заступником генерального прокурора Євгеном БЛАЖІВСЬКИМ. Наказ про призначення В.ПАВЛОВА 1 червня підписав генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО.

Довідка УНІАН. 39-річний В.ПАВЛОВ, уродженець міста Єнакієве Донецької області. У 1996 р. закінчив юридичну академію ім. Ярослава Мудрого, після чого працював в органах прокуратури. З квітня 2007 р. по червень 2010 р. обіймав посаду прокурора Макіївки.