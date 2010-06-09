Азаров зробив комплімент Семиноженку і дав йому вихідний

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ привітав віце-прем’єр-міністра України Володимира СЕМИНОЖЕНКА з 60-річчям.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні перед початком засідання уряду М.АЗАРОВ сказав: «Сьогодні віце-прем’єру Володимиру СЕМИНОЖЕНКУ виповнюється 60 років, хоча на зовнішній вигляд суто менше».

Прем’єр побажав В.СЕМИНОЖЕНКУ міцного здоров’я, успіхів і всього найкращого. «Зробимо йому подарунок – відпустку на один день. Так?», - запитав він згоди у членів уряду.

В.СЕМИНОЖЕНКО подякував за привітання і сказав, що він дуже радий «працювати в такій потужній, сильній команді».