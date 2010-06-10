Вінський не розуміє логіки: міст коштує більше за мікрорайон, до якого він веде

Йосип Вінський вважає помилкою розбудову міста на двох берегах Дніпра. Про це голова партії «Народна влада», екс-міністр транспорту та зв’язку України заявив на прес-конференції у Запоріжжі, коментуючи ситуацію з будівництвом нового моста в цьому місті.

«Я дивуюся тим людям, які будують на обох берегах Дніпра місто Київ, а потім думають скільки мостів треба побудувати. Дивуюся тим людям, які розбудовують на двох берегах Дніпра міста Запоріжжя, Дніпропетровськ, Кременчук. Я не можу зрозуміти логіки, для чого будувати на іншому березі ріки мікрорайон, а потім будувати міст, який коштує вдвічі дорожче, ніж той мікрорайон», - заявив Й.Вінський.

«Знайдіть мені у світі міста, які розбудовуються на двох берегах такої широкої річки, як Дніпро. Адже це не Сена і не Вісла, це – Дніпро!» - наголосив він.

Екс-міністр погодився з зауваженням журналіста, що, таким чином, помилковим слід вважати план забудови цих міст ще з радянських часів.

Політик також наголосив, що слід розвивати сполучення між вже існуючими мікрорайонами по обидва береги Дніпра, але, в той же час, не потрібно продовжувати розширення і розбудову мікрорайонів водночас на обох берегах ріки.

«Більше ніж я, в бутність мою міністром транспорту та зв’язку, ніхто не допоміг будівництву нового моста в Запоріжжі», - підкреслив Й.Вінський, додавши, що це потребує дійсно величезних коштів, а проблема мостів стосується не лише Запоріжжя.

«Наприклад, в Києві зараз Лівий берег розвивається більше, ніж правий. І двох нових мостів, які будуються, все одно буде мало. А Дарницький міст у Києві коштує 2 мільярди доларів. Ви уявляєте, які це гроші? Це – десятирічний бюджет міста Запоріжжя!» - наголосив Й.Вінський.