Тимошенко не годиться в мери Києва, бо багато виступає і дістає?

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає недоцільною участь лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО у можливих виборах мера Києва.

Про це він заявив в інтерв`ю газеті «День».

Відповідаючи на запитання: «Час від часу порушують і тему київських виборів. Серед кандидатів на мерство називають прізвища КЛИЧКА, ТІГІПКА, а також ТИМОШЕНКО. Як ви вважаєте, чи доцільно Юлії Володимирівні брати участь у таких виборах?», М.ТОМЕНКО сказав: «Думаю, що недоцільне. По-перше, у разі проведення виборів 31 жовтня, вибори Київського міського глави не відбудуться, по-друге, сьогодні у місті - попит на управлінців, які займатимуться Києвом, а не на політиків».

На його думку, в Києві «буде попит» на господарників. «У місті існує попит на людину а-ля ОМЕЛЬЧЕНКО. Щоб менше виступав, менше діставав і більше працював. Хто під цей образ підходить? Поки що не знаю. Можу сказати одне: образ цього ідеального мера не співпадає з образом партійного політичного лідера», - відзначив М.ТОМЕНКО.

«Я радитиму Юлії Володимирівні не брати участі у виборах мера. Взагалі всі кандидати від БЮТ дуже вразливі. Оскільки всі розуміють, що якщо переможе кандидат від опозиції (причому не від телевізійно-конструктивної, а від серйозної опозиції), то це створить проблему для Києва, тому що він конфліктуватиме з урядом і Президентом», - підкреслив політик.

Водночас він вважає, що в Партії регіонів розуміють, що у них немає свого кандидата в Києві. Тому для них важливіші ухвалення закону і пошук балансу.

«А пошук балансу матиме такий вигляд: вибори мера вони побояться скасувати, однак всі столичні функції спробують передати главі КМДА, який призначатиметься Президентом», - підкреслив М.ТОМЕНКО.