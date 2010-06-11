Уряд вирішив тимчасово ввести в дію угоду з НАТО про транзит територією України вантажів для забезпечення операції Міжнародних сил сприяння безпеці (ISAF) на території Ісламської Республіки Афганістан.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України, про це міністр оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ поінформував учасників засідання Північноатлантичної Ради з країнами-партнерами НАТО, які є контрибуторами операції Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані. Засідання під головуванням генерального секретаря НАТО Андерса Фог РАСМУССЕНА відбулось сьогодні у штаб-квартирі Альянсу у Брюсселі.

Глава вітчизняного військового відомства повідомив своїх колег про прийняття урядом України рішення про тимчасове введення в дію Угоди (у формі обміну листами) між Кабінетом міністрів України та Організацією Північноатлантичного договору стосовно транзитного перевезення територією України вантажів для забезпечення операції Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані.

У своєму виступі М.ЄЖЕЛЬ також поінформував присутніх про поступове збільшення Україною своєї присутності в Афганістані, зокрема, направлення до складу Литовської групи з реконструкції провінції Гор чотирьох фахівців зі знешкодження саморобних вибухових пристроїв та підготовки ще трьох військових лікарів до госпіталю у складі Польської групи з реконструкції провінції Газні.

Сьогодні ж М.ЄЖЕЛЬ провів двосторонні зустрічі з керівниками оборонних відомств Латвії, Азербайджану та Монголії, в ході яких відбувся обмін думками щодо актуальних питань розвитку двостороннього співробітництва у військовій сфері.

Як повідомляв УНІАН, угоду про транзит територією України вантажів для забезпечення операції ISAF в Афганістані було підписано 2 квітня 2009 року в штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.

З боку Альянсу угоду підписав генеральний секретар НАТО Яаап де Хооп СХЕФФЕР. Від імені уряду України, відповідно до ухваленого Кабінетом міністрів України рішення, угоду підписав глава Місії України при НАТО, посол Ігор САГАЧ.

Угодою передбачається надання можливості здійснення наземного транзитного перевезення через територію України вантажів невійськового призначення, необхідних для забезпечення діяльності Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані.

Довідка УНІАН. Український миротворчий персонал у складі 10 офіцерів входить до складу Міжнародних сил сприяння безпеці в Ісламській Республіці Афганістан (ISAF) з травня 2007 року.

20 листопада 2009 року Рада національної безпеки і оборони України прийняла рішення про збільшення з 10 до 30 осіб чисельності українського миротворчого персоналу в Афганістані.