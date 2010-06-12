Мером Дніпропетровська стане кандидат, якого підтримає ПР?

Експерти вважають, що на виборах мера Дніпропетровська переможе той кандидат, якого підтримає Партія регіонів.

Про це повідомляє ІА «Новий міст».

Як відзначає інформагентство, 17 червня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ має відвідати Дніпропетровськ з робочим візитом. В рамках візиту запланована зустріч Президента з керівництвом області і мером Дніпропетровська Іваном КУЛІЧЕНКОМ. З власних джерел ІА «Новий міст» стало відомо, що, можливо, саме до цієї дати буде приурочено вступ І.КУЛІЧЕНКА до рядів Партії регіонів з метою отримання підтримки на майбутніх мерських виборах.

Політичні експерти регіону у свою чергу відзначають, що подібна поведінка І.КУЛІЧЕНКА обумовлена тим, що його рейтинг останніми роками істотно знизився.

«Для КУЛІЧЕНКА вступити в ПР – це останній і єдиний шанс», – вважає політичний оглядач Юрій РАЙХЕЛЬ. За словами експерта, якщо Партія регіонів не підтримає І.КУЛІЧЕНКА, то він не стане мером Дніпропетровська. При цьому Ю.РАЙХЕЛЬ сумнівається, що ПР погодиться підтримувати мера Дніпропетровська.

Експерти також відзначають, що, не дивлячись на свою публічну безпартійність, під час останніх мерських виборів І.КУЛІЧЕНКО спирався на ресурси місцевого БЮТ. При цьому, як стверджують експерти, співпраця І.КУЛІЧЕНКА з «бютівцами» продовжувалася і після виборів, що було особливе помітно в останні місяці роботи прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО і безпосередньо під час президентської кампанії.

За словами політолога Володимира ПАЩЕНКА, ця співпраця була вигідна меру Дніпропетровська.

Також експерти вважають, що спроби І.КУЛІЧЕНКА «сховатися за рейтингом Президента і Партії регіонів свідчать про його бажання піти від відповідальності за доведене до занепаду міське господарство».

На даний момент мер І.КУЛІЧЕНКО не прокоментував цю інформацію, відзначає «Новий міст».

Довідка УНІАН. Згідно з даними дослідження консорціуму «За чесні вибори», якби вибори мера Дніпропетровська відбулися найближчим часом, то переміг би керівник фонду «Наш дім Дніпропетровськ» Ігор ЦИРКІН, що набрав 21,2% голосів дніпропетровців. На другому місці - діючий мер І.КУЛІЧЕНКО з 20,7%. За Загіда КРАСНОВА проголосували б 7,5% респондентів, за Володимира ТЮРІНА – 1,6%. При цьому за іншого кандидата віддали б свої голоси 11,9%, проти всіх голосували б 9,7%. Не брали б участі в голосуванні 7,6%, важко відповісти було 19,8% городян.

Опитування проводилося методом індивідуального інтерв`ю з 24 по 30 травня 2010 року в Дніпропетровську. Було опитано 1000 респондентів, квотами виступили стать, вік, район і освіта. Погрішність репрезентативності дослідження не перевищує +/- 2,4%.

У соціологічний консорціум входять: Київський інститут проблем управління ім. Горшеніна, Центр прикладних досліджень «Пента», Інститут перспектив міста, Дніпропетровська соціологічна служба.