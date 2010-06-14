Нардепи не бачать сенсу «годувати» школярів зайвий рік

Нардепи пропонують встановити 11-річний термін навчання для здобуття повної загальної середньої освіти у загальноосвітніх навчальних закладах I-III ступенів. Відповідний законопроект сьогодні до Верховної ради внесли двоє комуністів – Адам Мартинюк та Катерина Самойлик, литвинівець Олег Зарубінський та регіонал Максим Луцький.

Якщо зареєстрований сьогодні у парламенті законопроект № 6518 здобуде підтримку в сесійній залі, термін навчання у школі I ступеня становитиме 4 роки, II ступеня - 5 років, III ступеня - 2 роки. Разом з тим нардепи пропонують запровадити “обов’язкову дошкільну освіту дітей старшого дошкільного віку”, тобто з 5-річного віку. На жаль законопроект не передбачає, що робити з програмою 12-го класу для тих учнів, які наразі вже вчаться за 12-річною системою після переходу на 11-річку. За дужками також залишилося питання, як саме батьки мають забезпечувати отримання чадами обов’язкового дошкільного навчання, якщо нині існує велика проблема з браком місць у дитячих садочках, а звільнення від роботи задля таких цілей жодним законом не передбачено.

Втім четверо нардепів переконані, що переходу на 11-річне шкільне навчання Україні не уникнути, бо, як вони зауважують у пояснювальній записці до законопроекту, “при збільшенні терміну навчання потребують вирішення питання створення умов для харчування, медичного обслуговування, підвезення учнів. На розв’язання цих проблем і завершення комп’ютеризації шкіл, оновлення застарілої техніки, підключення до мережі Інтернет, оснащення навчального процесу мультимедійним обладнанням та створення комп’ютерного програмного забезпечення необхідно близько 4 млрд. грн. Державі виділити сьогодні такі кошти важко...”