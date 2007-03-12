Членство в ЄС Чалий вважає формальністю

Членство України в Європейському Союзі можливе і без вступу до НАТО, вважає заступник глави Секретаріату Президента Олександр ЧАЛИЙ.

Таку думку О.ЧАЛИЙ висловив увечері 11 березня в ефірі «5 каналу».

За його словами, Президент України Віктор ЮЩЕНКО та прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ мають спільні погляди на євроінтеграцію - “вона має бути, передовсім, не на паперах, а по суті”.

Як сказав О.ЧАЛИЙ, “євроінтеграція України може бути успішна і без формату членства. Членство це є формальна ознака євроінтеграції”. Суть євроінтеграції, за словами заступника глави Секретаріату Президента, “перш за все, у трансформації суспільства на європейських стандартах і реальна інтеграція в Європейський Союз, перш за все, в економічному блоці."