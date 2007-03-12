Тимошенко розсекретила останню мрію Януковича

“Наша Україна” і БЮТ вимагатимуть позбавити депутатських повноважень тих народних депутатів, які були членами цих фракцій та увійшли до антикризової коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні на брифінгу лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

За її словами, ці дві фракції наполягатимуть на необхідності прийняття рішення, щоб «ці люди пішли з парламенту».

Як сказала лідер БЮТ, насторожує ситуація, пов’язана із заявами голови Верховної Ради Олександра МОРОЗА, «а також ще більш дрібних політиків», які говорять про те, що найближчим часом антикризова коаліція зросте до 300 народних депутатів.

«Ми вважаємо, що ці заяви є просто аморальними», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, у цій ситуації йдеться про «моральну корупцію, моральні репресії, моральний тиск».

Вона зазначила, що зараз з новою активністю розпочався переговорний процес з народними депутатами, які входять до фракції БЮТ та «Наша Україна», з тим, щоб вони увійшли до антикризової коаліції.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, це свідчить про те, що є план «ЯНУКОВИЧА і його оточення відносно створення повної диктатури в парламенті і суспільстві, і що 300 голосів – це остання мрія, яку вони мають для того, щоб все інше вже не мало ніякого значення, і щоб у їхніх руках була Україна остаточно і без будь-яких балансів влади».

Як сказала лідер БЮТ, заяви про збільшення антикризової коаліції до 300 народних депутатів – «це заяви про корупцію у парламенті».