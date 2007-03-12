Тимошенко зустрічалася сьогодні з Ющенком

Фракції БЮТ і «Наша Україна» сьогодні проведуть спільне засідання для визначення подальших дій об’єднаної опозиції в парламенті. Про це в інтерв’ю журналістам після погоджувальної ради лідерів депутатських фракцій і керівників парламентських комітетів повідомив голова фракції «Наша Україна» В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, він також зазначив, що саме на цьому засіданні буде ухвалене остаточне рішення «щодо змісту і типу поведінки двох фракцій на найближчому пленарному тижні».

У свою чергу, лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО повідомила, що спільне засідання фракцій відбудеться о 17.00. При цьому вона висловила сподівання, що на цьому засіданні буде присутній і Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

Лідер БЮТ також наголосила, що під час засідання будуть вироблені «дієві механізми, щоб зупинити кризу в країні».

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що об’єднана опозиція у ВР “не дасть провладній коаліції розслабитися і на пленарному тижні здійснювати корупційні схеми”.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи означатиме це, що БЮТ і «Наша Україна» знову блокуватимуть роботу ВР, Ю.ТИМОШЕНКО сказала, що дасть відповідь на це запитання одразу після спільного засідання. При цьому вона зауважила, що «хід думок журналістів їй подобається».

Ю.ТИМОШЕНКО також повідомила, що сьогодні у неї відбулася зустріч з Президентом України В.ЮЩЕНКОМ. За її словами, головною темою розмови стала консолідація всіх демократичних сил на чолі з главою держави для «запобігання трагічного розгортання подій в Україні».