Кабмін змінив гнів на милість

Кабінет міністрів України вирішив змінити формулювання звільнення Віктора СУСЛОВА з посади голови Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг (Держфінпослуг).

Відповідну постанову Кабміну від 7 березня №381 розміщено на Урядовому порталі.

Згідно з документом, колишнє формулювання «за неналежне виконання посадових обов`язків і перевищення своїх повноважень» змінено на «звільнений за власним бажанням».

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України 27 квітня 2006 року звільнив В.СУСЛОВА з посади голови Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг (із формулюванням «за неналежне виконання посадових обов`язків і перевищення своїх повноважень»). В.СУСЛОВ оскаржив своє звільнення в Печерському районному суді Києва.

7 червня 2006 року Кабмін призначив Валерія АЛЬОШИНА головою Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг.

У грудні 2006 року В.СУСЛОВА було призначено заступником міністра внутрішніх справ.