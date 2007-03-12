Шуфрич: Гриценко та Балога ледь не повбивали один одного

Міністр МНС Нестор Шуфрич у спілкуванні з губернатором Запорізької області Євгеном Червоненком (з ним Шуфрич вимушений співпрацювати у питанні утилізації боєприпасів у Новобогданівці) старанно зберігає демонстративний нейтралітет. У інтерв’ю “Українській правді”Шуфрич заявив: "...Моє політичне протистояння з Червоненком не знайшло відбитку на нашій співпраці у проблемі Новобогданівки. Ми скоординували наші можливості і отримали позитивний результат. Зараз всі визнали, що проблема вирішується. І я співпрацюю не тільки з Червоненком, але й з Гриценком”.

Кореспондент нагадав міністру про те, як Червоненко неодноразово розповсюджував інформацію про його бійку з Шуфричем у одному зі львовських ресторанів, коли чинний губернатор кинув чинного міністра на барабан. Та пізніші події – часів помаранчевої революції – Червоненко врятував Шуфрича, коли його машина збила пішохода і перехожі ледь не влаштували політику самосуд.

“Ми вітаємося, тиснемо один одному руки, згадуємо, як все було... Без люті, сказав Шуфрич. - Я не буду говорити, хто які помилки визнав, бо це буде некоректно. Але висновки зроблено всіма, і ніхто з учасників тих подій не хотів би, щоб це повторилося”.

Водночас міністр не втримався й підколов посадовців із протилежного політичного табору: “До речі, помаранчевий Гриценко і помаранчевий Балога ледь не повбивали один одного навколо теми Новобогданівки. Але ви не чули жодної критичної фрази з боку Шуфрича на адресу Гриценка або навпаки!”