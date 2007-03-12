Мороз втішав банкірів контрольованістю України

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ запевняє інвесторів, що ситуація в Україні «контрольована і буде політично стабільною».

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це він сказав сьогодні під час зустрічі з делегацію американського інвестиційного банку «Мерілл Лінч».

Під час зустрічі було обговорено низку питань щодо економічного розвитку України та її інвестиційної привабливості.

За словами О.МОРОЗ, виходячи з економічних показників останніх двох місяців, «ми маємо всі підстави для оптимізму, і будемо надалі вживати заходів, щоб люди відчували, що Україна розвивається поступово і позитивно»,

Керівник делегації, керуючий директор «Мерілл Лінч» Самір АТАССІ поінформував, що метою візиту делегації є проведення низки зустрічей для вивчення інвестиційних можливостей України та її фінансових ринків. Він висловив сподівання, що діяльність «Мерілл Лінч», який добре представлений в Україні, розширюватиметься.

Верховна Рада України і Кабінет Міністрів України, зазначив О.МОРОЗ, докладатимуть усіх зусиль, аби Україна була інвестиційно привабливою. Серед перспективних для інвестування напрямків голова Верховної Ради України назвав транспортне будівництво і використання транзитних можливостей України загалом, реформування енергетичного сектору, зокрема модернізацію генеруючих потужностей і розвиток виробництва альтернативних видів палива.

Учасники зустрічі наголосили на значних економічних успіхах України, досягнутих за останні два роки.

Відповідаючи на запитання учасників зустрічі, О.МОРОЗ підкреслив, що парламент конституційною більшістю ухвалив низку законів, які є законодавчою базою для вступу до Світової організації торгівлі. За його словами, зараз одним з нагальних завдань Верховної Ради України є врегулювання земельних відносин, і з цією метою парламент планує розглянути близько 30 законопроектів.

Говорячи про відносини з Європейським Союзом, О.МОРОЗ нагадав про початок переговорів щодо нової поглибленої угоди про співпрацю з ЄС. За його словами, після входження України до СОТ необхідно вирішити питання про створення зони вільної торгівлі з Євросоюзом. «Такий алгоритм підтримується і європейською стороною», - сказав О.МОРОЗ. Голова Верховної Ради України також наголосив на важливості стабільних українсько-російських відносин у газовій сфері, зазначивши, що це важливо і для європейської сторони.