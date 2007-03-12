Король попросив у Ющенка тайм-аут

Сьогодні народний депутат України, член фракції «Наша Україна» Віктор КОРОЛЬ звернувся до Президента України з проханням відкласти висунення його кандидатури на посаду голови Служби безпеки України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, за словами глави Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ, «я б назвав таке рішення пана КОРОЛЯ змістовним тайм-аутом. Він попросив главу держави «заморозити» його кандидатуру, допоки Верховна Рада не прийме остаточного рішення щодо призначення Володимира ОГРИЗКА міністром закордонних справ».

Як сказав В.БАЛОГА за підсумками своєї розмови з В.КОРОЛЕМ, останній вважає голосування за кандидатуру В.ОГРИЗКА як керівника дипломатичного відомства «тестом на готовність парламентської коаліції до конструктивної співпраці з Президентом. Якщо більшість у Верховній Раді знову скаже «ні» ОГРИЗКОВІ, то висунення КОРОЛЯ на посаду голови СБУ означатиме розмову сліпого з глухим мовою жестів. Як генерал міліції, людина офіцерської честі Віктор Миколайович не хоче жодним чином робити Президента заручником залізобетонної непробивності коаліції».

Водночас В.БАЛОГА вказав, що Президент України може повторно запропонувати кандидатуру В.КОРОЛЯ на посаду голови Служби безпеки, оскільки високо цінує його професійні та особисті якості.