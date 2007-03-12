Ключковський закликав формувати підстави для дострокових виборів

Член фракції «Наша Україна» Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ вважає, що за наявності політичних передумов для проведення дострокових парламентських виборів відсутні правові підстави для дострокового припинення повноважень діючого складу Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ висловив сьогодні під час виступу в ході круглого столу на тему: «Дострокові парламентські вибори: загроза або шанс?».

«Політичні передумови для дострокових парламентських виборів є, але говорити, що сьогодні є правові підстави – безвідповідально, оскільки їх сьогодні немає. Але це не означає, що вони не можуть з`явитися, і нам, можливо, навіть треба сприяти їх формуванню», - сказав Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ.

Разом із тим, депутат підкреслив, що підстави для дострокових виборів чітко визначені статтями 90 і 83 Конституції України. «Захищати демократію неконституційними методами – це практично громадянська війна. Тому потрібно формувати одну з трьох підстав, визначених Конституцією. Це те, що може зробити вибори реальними, а не тільки бажаними», - додав він.

На думку Ю.КЛЮЧКОВСЬКОГО, проведення дострокових парламентських виборів має бути не метою, а лише засобом для досягнення довгострокової стратегії й розв`язання кризи в суспільстві. «Криза є, й вона дуже серйозна. Криза полягає в тому, що сьогодні, як ніколи, існує загроза для демократії. Методи, які використовують антикризова коаліція та уряд, - це методи правового волюнтаризму, силові кроки, які базуються на викривленому розумінні й тлумаченні конституційних змін», - аргументував свою позицію депутат.

Разом із тим, представник «Нашої України» вважає за необхідне визначити не тільки передумови для дострокових виборів, але й наслідки їх проведення. Зокрема, за його словами, не можна не враховувати той факт, що після проведення виборів уряд виконуватиме свої обов`язки до формування нового складу Кабінету міністрів. «Ми повинні пам`ятати про те, що в антикризової коаліції сьогодні є всі ті важелі для фальсифікації, які вони мали в 2004 році», - вважає Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ.

При цьому депутат підкреслив, що одночасне проведення дострокових парламентських і президентських виборів неможливе. «Конституцією визначені різні терміни проведення виборів. Для парламентських – протягом 2 місяців, а для президентських - протягом 3 місяців (виборчі кампанії – УНІАН). Сумістити ці терміни неможливо. Крім того, Конституція передбачає абсолютно інші за природою підстави для президентських виборів», – зазначив Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ.