Філенко знає, як розпустити Верховну Раду

Заступник голови політичної партії «Реформи і порядок» Владимир ФІЛЕНКО вважає, що правовою підставою для розпуску Верховної Ради і призначення дострокових парламентських виборів може стати відкликання партійних списків Блоку Юлії Тимошенко та блоку «Наша Україна».

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку В.ФІЛЕНКО висловив сьогодні під час виступу в ході круглого столу на тему: «Дострокові парламентські вибори: загроза чи шанс?».

«У разі політичної волі БЮТ і «Наша Україна» можуть відмінити свої партійні списки, і в результаті цього в парламенті буде менше 300 депутатів, що приведе до необхідності проведення дострокових парламентських виборів», - сказав В.ФІЛЕНКО.

На його думку, в разі збереження тенденції падіння рейтингу, що спостерігається, у Партії регіонів, відновлення рейтингу в «Нашої України» і підвищення рейтингу в БЮТ дострокові вибори до парламенту можуть стати актуальними.

Тим часом, президент Центру соціальних досліджень «Софія» Андрій ЄРМОЛАЄВ вважає, що дострокові вибори в разі їх проведення стануть результатом політико-економічного сценарію, а не системної державної кризи.

«Це наслідок конфлікту політичних еліт, який триває вже близько 5 років. Безперечно, цей конфлікт пов`язаний з політико-правовою системою, але він є елементом боротьби за національний ресурс. Адже 2007 і 2008 роки є ключовими у формуванні нових умов існування української економіки в умовах глобалізації. 2007 рік - вступ до СОТ, 2008 рік - рік великої приватизації, появи ринку землі і підготовки потужних фінансово-промислових активів. Ось контекст. І боротьба еліт відбувається навколо цих активів - їх вартості, їх схем функціонування», - сказав А.ЄРМОЛАЄВ.