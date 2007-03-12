Ющенко не дозволить голосувати руками і ногами

Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловлюється за проведення референдуму щодо внесення змін до Конституції України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на спільному засіданні фракцій БЮТ і «Наша Україна», яке зараз проводиться у Секретаріаті Президента.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що є прихильником того, щоб запитати народ по ключових позиціях необхідних змін до Конституції.

Він також висловився за те, щоб винести дискусію про необхідність змін і доповнень до Конституції за стіни Верховної Ради.

На думку Президента, дискусію необхідно проводити за участю усіх гілок влади, експертів, преси, громадськості, і лише після напрацювання змін на основі такої роботи і після консультацій з народом глава держави повинен внести відповідний законопроект до парламенту. Уже після того у ВР має бути сформована спеціальна комісія, яка буде вносити свої пропозиції, а також висловлювати свою думку щодо цього законопроекту, сказав В.ЮЩЕНКО.

Він вважає, що така процедура не дозволить депутатам «голосувати руками і ногами» за зміни до Конституції, як це було у 2004 році.