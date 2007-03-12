Президент давав час антикризовій коаліції, але вона не скористалася

Президент України Віктор ЮЩЕНКО констатує, що на сьогодні жодний пункт з Універсалу національної єдності не виконано.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи на спільному засіданні фракцій “Наша Україна” і БЮТ.

В.ЮЩЕНКО повідомив, що кілька тижнів тому зустрічався з керівництвом антикризової коаліції, і тоді відбулась, на його погляд, змістовна розмова щодо політичної ситуації у країні і необхідності формування спільних дій усіх гілок влади навколо національних пріоритетів.

За словами Президента, він дав час антикризовій коаліції згуртуватись навколо виконання Універсалу національної єдності, але сьогодні він констатує, що жодна позиція з цього Універсалу не виконана.

В.ЮЩЕНКО закликав присутніх опозиційних депутатів згуртуватись навколо національних пріоритетів, повторивши свою тезу, що лише національні пріоритети можуть об’єднати націю і сприяти соціально-економічному розвитку держави.

Він також наголосив на великій ролі опозиції у розвитку держави: «Українська опозиція є невід’ємною частиною прийняття державних рішень, і для цього в неї має бути відповідний статус і місце».

Глава держави висловив жаль, що опозиція була багато місяців роз’єднана. В.ЮЩЕНКО висловив сподівання, що “Наша Україна” і БЮТ винесли відповідні уроки і можуть об’єднатися навколо національних пріоритетів.

Він також не виключив, що до цього процесу можуть долучитись і інші політичні сили.