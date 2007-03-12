ТВК: мер Кіровограда відмовився від посади

Кіровоградська міська територіальна виборча комісія призначила повторні вибори міського голови на 13 травня 2007 року, оскільки вважає, що Володимир ПУЗАКОВ відмовився від посади мера.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив голова ТВК Кіровограда Леонід БАГНО.

За його словами, до комісії звернувся депутат від фракції Партії регіонів у міськраді Віктор КУХАРЕНКО з проханням перевірити правомірність перебування В. ПУЗАКОВА одночасно на двох посадах: мера міста і керівника обласної організації Комуністичної партії України.

Комісія визнала, що отримала від В.ПУЗАКОВА лише заяву про складання повноважень депутата Кіровоградської обласної ради, інших звернень від нього не надходило.

„Відповідно до Закону „Про місцеве самоврядування”, міський голова не може суміщати свою службову діяльність з будь-якою іншою посадою, в тому числі на громадських засадах”, - сказав Л.БАГНО. Він зазначив, що В.ПУЗАКОВ мав 20-денний термін з дня оприлюднення результатів виборів, аби вирішити це питання чи повідомити про наявність поважних причин, які перешкоджають йому скласти повноваження першого секретаря обкому КПУ.

„Оскільки цього не було зроблено, територіальна виборча комісія вирішила вважати позицію В.ПУЗАКОВА відмовою від займаної посади міського голови Кіровограда та призначити повторні вибори”, - повідомив голова комісії.

Почути коментар В.ПУЗАКОВА з приводу рішення ТВК не вдалось, у приймальні мера повідомили, що він „дуже зайнятий”. У штабі обласної організації КПУ про постанову комісії нічого не знають, але підтвердили, що В.ПУЗАКОВ на сьогодні є дійсним першим секретарем обкому КПУ.

На завтрашній день призначено засідання сесії Кіровоградської міської ради, вперше – під головуванням В.ПУЗАКОВА. Депутати від фракції Партії регіонів уже заявили, що вважатимуть його присутність у президії незаконною.

Як повідомляв УНІАН, за результатами голосування 26 листопада 2006 року міським головою Кіровограда став комуніст В.ПУЗАКОВ, за якого проголосували 8,3 тисячі виборців.

Кіровоградська ТВК двічі визнавала позачергові вибори міського голови 26 листопада недійсними через порушення, допущені дільничними виборчими комісіями у ході голосування та при підрахунку голосів виборців.

2 лютого 2007 року ТВК прийняла рішення про реєстрацію В.ПУЗАКОВА міським головою Кіровограда, а 15 лютого знову визнала вибори недійсними і призначила повторне голосування на 15 квітня 2007 року.

5 березня Апеляційний суд Кіровоградської області підтвердив рішення суду першої інстанції – скасувати постанову територіальної виборчої комісії про призначення повторних виборів міського голови Кіровограда на 15 квітня.