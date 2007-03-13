Ющенко перевірить, як виконали його указ

Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить робочу поїздку до Житомирської області.

Як повідомляє прес-служба глав держави, головна мета поїздки – участь в ініційованій В.ЮЩЕНКОМ всеукраїнській нараді «З любов’ю та турботою до дітей».

Під час наради буде розглянуто результати виконання Указу Президента від 29 листопада 2005 року «Про проведення в Україні у 2006 році Року захисту прав дитини».