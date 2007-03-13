Антикризова коаліція заблокувала Верховну Раду

Представники антикризової коаліції до початку пленарного засідання парламенту заблокували президію, трибуну, а також ложу уряду у Верховній Раді.

Як передає кореспондент УНІАН, на даний час в сесійній залі знаходиться близько двох десятків народних депутатів – членів антикризової коаліції. Їхні дії пов’язані з можливим блокуванням роботи Верховної Ради опозиційними фракціями – БЮТ і «Нашої України».

Крім того, декілька народних депутатів з антикризової коаліції знаходяться біля приміщення апаратної звукової.

Водночас 5-10 представників фракції БЮТ блокують підходи до приміщення електрощитової.