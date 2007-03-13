Бокий підозрює, що опозиція хоче сісти народу на шию

Соціалістична партія України вимагає від Президента України Віктора ЮЩЕНКА виконати покладену на нього Конституцією роль гаранта дотримання прав і свобод громадян і захистити державу «від будь-яких посягань на її конституційний лад».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на засіданні Верховної Ради лідер фракції СПУ Іван БОКИЙ.

Він зазначив, що Україну необхідно захистити від «антинаціональних олігархічних кланів».

За його словами, мета опозиції - «здійснити на антиконституційних засадах перевибори Верховної Ради України» і підштовхнути Президента України В.ЮЩЕНКА «на антизаконні, антидержавні дії, що практично означатимуть державний переворот».

Як зазначив І.БОКИЙ, все це робиться «на догоду особистим амбіціям деяких політиків і під удар ставиться доля України, її народ».

«Опозиційність перетворюється на ширму для антидержавних, антиконституційних дій з утягненням до них не тільки обманутих людей, а й державних інститутів, фактично йдеться про дискредитацію і знищення української державності», - наголосив І.БОКИЙ.

СПУ закликала всі політичні сили, державні інститути влади «стати на захист Конституції Української держави від посягань екстремістських сил, їхніх лідерів, які вже давно довели свою неспроможність і авантюризм на високих державних посадах».

За його словами, зараз ці політичні сили знову «хочуть сісти народу на шию». І.БОКИЙ зазначив, що «країні треба дати спокій, щоб люди могли працювати».

Як повідомялв УНІАН, 12 березня фракції «Наша Україна» і БЮТ на спільному засіданні, яке проходило у Секретаріаті Президента за участю глави держави Віктора ЮЩЕНКА, ухвалили заяву про спільні дії і вимоги до антикризової коаліції.

Серед головних вимог до "антикризовиків” є, зокрема, винесення на всеукраїнський референдум питання про форму державного правління України, розробити та прийняти нову редакцію Конституції.