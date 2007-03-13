Тимошенко звинуватила більшість у блокаді туалетів

Лідер БЮТ Юлія Тимошенко звинувачує більшість в тому, що вона заблокувала трибуну, приміщення, де її фракція проводить нараду, та туалети.

"Шановні колеги, я хочу звернути увагу на цей цирк і, може, Партія регіонів блокує сьогодні трибуну і щось блокують. Які в них для цього підстави?", - запитала Тимошенко з трибуни, іронізуючи з опонентів.

"Чого вони сьогодні навколо того приміщення, де наша фракція проводить засідання, влаштували блокаду і чому заблокували туалети? Чи, може, депутатам вже не можна в туалети ходити?", - запитала вона.

"Я хочу сказати, що вони так себе поводять, бо не розуміють, що вони роблять у владі. Їм нічим зайнятися, як стояти біля трибуни та щитових. Я думаю, це характеризується одним зрозумілим словом – страх", - сказала Тимошенко.

"Не потрібно так боятися, шановні друзі, ви скоро підете від влади, незалежно від того, чи будете біля трибуни стояти чи сидітимете на місцях", - запевнила лідер БЮТ.

Натомість спікер Верховної ради Олександр Мороз у своїй репліці заявив, що "в туалети ходити можна, і ніхто їх не блокує".

Українська правда