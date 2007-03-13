Янукович: дірку від бублика вам, а не Шарапова

Антикризова коаліція не має наміру виконувати вимоги опозиції про відставку міністра внутрішніх справ Василя ЦУШКА і генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні журналістам у Рівному.

«Це політиканство. І міністр внутрішніх справ, і генеральний прокурор - це люди, які не працюють під політичні замовлення. Вони стежать за порядком у країні і за виконання законів», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому прем`єр-міністр, коментуючи ймовірність відставки В.ЦУШКА і О.МЕДВЕДЬКА, нагадав вислів одного з героїв кінофільму «Місце зустрічі змінити не можна» Гліба Жеглова: «Дірку від бублика вам, а не Шарапова».