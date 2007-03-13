Азаров звинувачує Тимошенко у брехні

Перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ заявляє, що всі останні висловлювання лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО про Єдиний економічний простір (ЄЕП) не відповідають дійсності.

“Все, що вона говорить по ЄЕП, - брехня”, - сказав М.АЗАРОВ сьогодні журналістам.

Як передає кореспондент УНІАН, він зазначив, що, “на превеликий жаль”, уряд працює сім місяців, і жодного засідання Групи високого рівня щодо ЄЕП ще не було, і жоден документ щодо ЄЕП ще не підписаний.

“До чого ці страшилки і залякування - запитайте у неї (у Ю.ТИМОШЕНКО - УНІАН)”, - зазначив М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 12 березня лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що її Блок і «Наша Україна» вимагатимуть денонсації рамкових угод про створення наддержавного органу ЄЕП.

Вона зазначила, що в Верховну Раду внесено законопроект про денонсацію частини рамкових угод, що стосуються створення наддержавного органу ЄЕП, який «позбавляє Україну частини суверенітету».

Разом з тим Міністерство фінансів України 13 лютого заявляло, що “парафовані Україною в 2004 році угоди щодо ЄЕП не містять ні створення будь-якого «наднаціонального органу», ні інших механізмів передачі суверенних прав України будь-кому, ні створення митного союзу, ні посягань на грошово-фінансову політику України, не містять неіснуючих планів введення «єдиної валюти».