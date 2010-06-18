Попов виганятиме чиновників КМДА за першою підозрою у корупції?

Жоден чиновник, стосовно якого виникли навіть підозри в корупції, не зможе продовжити роботу в структурах Київської міськадміністрації, заявив в інтерв`ю «Дзеркалу тижня»Олександр Попов, призначений 15 червня на пост першого заступника голови КМДА. Він також повідомив, що в команді київського мера скоро слід чекати нових змін.

«Правоохоронні органи дійсно мають певний набір матеріалів щодо окремих посадовців, і думаю, найближчим часом вони про це скажуть. Я не можу і не маю повноважень вникати в ці матеріали, у те, наскільки напрацювання СБУ, МВС або прокуратури серйозні. Але запевняю: жодна особа, на яку хоча б падає тінь корупції, в КДА працювати не буде», — пообіцяв Олександр Попов.

При цьому колишній міністр ЖКГ стверджує, що нинішня українська влада має намір радикально активізувати боротьбу з корупцією у Київській міськадміністрації.

«Не можу вказати конкретні терміни, але дуже швидко усі відчують, що і у Президента і у Кабміну є велика політична воля у плані наведення порядку і боротьби з корупцією. І міськадміністрація у цьому напрямі працюватиме із силовими структурами пліч-о-пліч», — заявив Попов.

Він також повідомив, що найближчим часом у складі київської мерії слід чекати нових змін.

«Думаю, команда мера буде доповнена і структурована.Як? Це ви скоро побачите. Потім ми опрацюємо стратегію нашої взаємодії — чіткий системний підхід із розумінням того, до чого і за який період ми повинні прийти», — констатував Попов.