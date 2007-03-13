Бокий у парламенті почув дикий жарт

Лідер фракції Соціалістичної партії України Іван БОКИЙ закликав главу держави Віктора ЮЩЕНКА бути «Президентом усієї України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це І.БОКИЙ сказав під час свого виступу у парламенті.

За його словами, сьогодні на засіданні парламенту «ми почули дикий жарт, що Президент України є на чолі опозиції». «Такого не може бути, бо тоді це в опозиції до держави, в опозиції до народу. Це бог знає що», - зазначив І.БОКИЙ.

Він наголосив, що Віктор ЮЩЕНКО повинен бути «Президентом усієї України». За словами І.БОКОГО, антикризова коаліція не може «сприймати диктат, який опозиція сьогодні фактично оголосила більшості».

Він зазначив, що за допомогою диктату опозиції нічого не вдасться досягнути, і тому потрібні перемовини, консультації, в тому числі на рівні Президент – прем’єр-міністр - голова Верховної Ради.

У свою чергу, лідер фракції «Наша Україна» В’ячеслав КИРИЛЕНКО наголосив: «Не дивлячись на заклинання правлячої коаліції, Президент все одно залишається найбільш легітимною політичною постаттю в Україні, главою держави і Президентом всіх українців».

Він вважає, що антикризовій коаліції «не дає спокою» об’єднання опозиційних фракцій, які «починають чинити опір реваншистам, що об’єдналися в правлячій коаліції і в уряді ЯНУКОВИЧА».

За словами В.КИРИЛЕНКА, законопроекти, внесені представниками фракції «Наша Україна», ігноруються коаліцією, і тому у такій ситуації «спокійно і результативно працювати не можна». «Ми не були запрограмовані на алгоритм залишення залу, але тепер, зустрівшись з «глухою стіною», ми полишаємо зал, будемо боротися поза парламентом і доведемо свою правоту», - зазначив В.КИРИЛЕНКО.

На даний час у парламенті залишилися тільки представники антикризової коаліції, вони голосують за законопроекти і проекти постанов. У повному складі відсутні фракції «Наша Україна» та БЮТ. У той же час заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО, який є представником фракції БЮТ, залишився у президії парламенту.