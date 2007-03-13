Опозиція вимагає скликати засідання РНБО

Партії «Наша Україна» і БЮТ звернуться до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з вимогою провести засідання Ради національної безпеки і оборони, на якому будуть обговорені 17 вимог об’єднаної опозиції до антикризової коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО після того, як фракції «Наша Україна» і БЮТ покинули сесійну залу.

«Ми звернемося до Президента, щоб він на базі РНБО скликав керівників держави і лідерів фракцій для обговорення наших 17 вимог», - сказала вона.

При цьому вона наголосила, що у випадку ігнорування вимог «Нашої України» і БЮТ опозиція «буде діяти так, як діяла перед президентськими виборами».

Відповідаючи на запитання, чи означає це, що «Наша Україна» і БЮТ проводитимуть акції протесту, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Це не виключається».

При цьому вона наголосила, що зараз важко прогнозувати розвиток подій і реакцію влади на ті кроки, які роблять опозиційні сили.

При цьому вона зазначила, що у випадку взяття коаліцією до уваги вимог опозиції, в країні «буде започаткована процедура оздоровлення».

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що об’єднана опозиція не буде миритися з діями антикризовиків і буде робити все, щоб вони почали працювати на благо України.

Вона також нагадала, що опозиційні сили звернуться з пропозицією до Президента не підписувати ті закони, які будуть прийматися коаліцією за відсутності «Нашої України» і БЮТ. «Я думаю, що Президент не пропустить жодного лобістського закону», - сказала лідер БЮТ.

У свою чергу, лідер фракції «Наша Україна» В’ячеслав КИРИЛЕНКО зазначив, що «Наша Україна» і БЮТ планують розпочати процес об’єднання позапарламентських демократичних сил, які бачать загрозу реваншу і готові до боротьбі під час дострокових парламентських виборів.

Він зазначив, що на сьогоднішній день вийти з політичної кризи можливо лише шляхом об’єднання зусиль демократичних політичних сил і Президента України.

В.КИРИЛЕНКО також прогнозує, що робота ВР за відсутності депутатів фракцій «Наша Україна» і БЮТ буде проходити «в урізаному форматі і буде безрезультатною».

За його словами, антикризовики будуть приймати виключно «лобістські і корупційні закони». Однак, за його словами, глава держави не підписуватиме їх, а в парламенті не вистачить голосів для подолання вето. При цьому він виключив того, що антикризова коаліція замість законів з кожного конкретного приводу буде приймати виключно постанови. В.КИРИЛЕНКО зауважив, що дія постанов «вкрай обмежена».

Як повідомляв УНІАН, 12 березня фракції «Наша Україна» і БЮТ на спільному засіданні, яке проходило в Секретаріаті Президента за участю глави держави Віктора ЮЩЕНКА, прийняли заяву про спільні дії і вимоги до антикризової коаліції.

Серед 17 вимог до коаліції - формування конституційної комісії за рамками парламенту і винесення на всеукраїнський референдум питання про форму державного правління в Україні; питання захисту зовнішньополітичного курсу України; необхідність повернення провідної ролі Президента в питаннях зовнішньої політики і негайне призначення міністра закордонних справ; звільнення з посад міністра внутрішніх справ Василя ЦУШКА і генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА, а також негайне призначення голови СБУ; перепідпорядкування внутрішніх військ МВС Президенту.

Крім того, серед вимог - розірвати злочинний зв`язок бізнесу і влади і перейти на прямі (без посередників) угоди з Російською Федерацією, Туркменістаном, Казахстаном, Узбекистаном в забезпеченні України природним газом.