Опозиція вимагає скликати засідання РНБО

13:08, 13 березня 2007
Політика
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Тимошенко не виключає акцій протесту

Партії «Наша Україна» і БЮТ звернуться до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з вимогою провести засідання Ради національної безпеки і оборони, на якому будуть обговорені 17 вимог об’єднаної опозиції до антикризової коаліції.

Юлія ТимошенкоЯк передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО після того, як фракції «Наша Україна» і БЮТ покинули сесійну залу.

«Ми звернемося до Президента, щоб він на базі РНБО скликав керівників держави і лідерів фракцій для обговорення наших 17 вимог», - сказала вона.

При цьому вона наголосила, що у випадку ігнорування вимог «Нашої України» і БЮТ опозиція «буде діяти так, як діяла перед президентськими виборами».

Відповідаючи на запитання, чи означає це, що «Наша Україна» і БЮТ проводитимуть акції протесту, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Це не виключається».

При цьому вона наголосила, що зараз важко прогнозувати розвиток подій і реакцію влади на ті кроки, які роблять опозиційні сили.

При цьому вона зазначила, що у випадку взяття коаліцією до уваги вимог опозиції, в країні «буде започаткована процедура оздоровлення».

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що об’єднана опозиція не буде миритися з діями антикризовиків і буде робити все, щоб вони почали працювати на благо України.

Вона також нагадала, що опозиційні сили звернуться з пропозицією до Президента не підписувати ті закони, які будуть прийматися коаліцією за відсутності «Нашої України» і БЮТ. «Я думаю, що Президент не пропустить жодного лобістського закону», - сказала лідер БЮТ.

У свою чергу, лідер фракції «Наша Україна» В’ячеслав КИРИЛЕНКО зазначив, що «Наша Україна» і БЮТ планують розпочати процес об’єднання позапарламентських демократичних сил, які бачать загрозу реваншу і готові до боротьбі під час дострокових парламентських виборів.

Він зазначив, що на сьогоднішній день вийти з політичної кризи можливо лише шляхом об’єднання зусиль демократичних політичних сил і Президента України.

В.КИРИЛЕНКО також прогнозує, що робота ВР за відсутності депутатів фракцій «Наша Україна» і БЮТ буде проходити «в урізаному форматі і буде безрезультатною».

За його словами, антикризовики будуть приймати виключно «лобістські і корупційні закони». Однак, за його словами, глава держави не підписуватиме їх, а в парламенті не вистачить голосів для подолання вето. При цьому він виключив того, що антикризова коаліція замість законів з кожного конкретного приводу буде приймати виключно постанови. В.КИРИЛЕНКО зауважив, що дія постанов «вкрай обмежена».

Як повідомляв УНІАН, 12 березня фракції «Наша Україна» і БЮТ на спільному засіданні, яке проходило в Секретаріаті Президента за участю глави держави Віктора ЮЩЕНКА, прийняли заяву про спільні дії і вимоги до антикризової коаліції.

Серед 17 вимог до коаліції - формування конституційної комісії за рамками парламенту і винесення на всеукраїнський референдум питання про форму державного правління в Україні; питання захисту зовнішньополітичного курсу України; необхідність повернення провідної ролі Президента в питаннях зовнішньої політики і негайне призначення міністра закордонних справ; звільнення з посад міністра внутрішніх справ Василя ЦУШКА і генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА, а також негайне призначення голови СБУ; перепідпорядкування внутрішніх військ МВС Президенту.

Крім того, серед вимог - розірвати злочинний зв`язок бізнесу і влади і перейти на прямі (без посередників) угоди з Російською Федерацією, Туркменістаном, Казахстаном, Узбекистаном в забезпеченні України природним газом.

 

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