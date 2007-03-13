Кисельов підозрює посла США у приховуванні інформації

Перший заступник голови фракції Партії регіонів Василь КИСЕЛЬОВ вважає, що лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО блокує роботу Верховної Ради, тому що боїться відповідальності за причетність до справи колишнього прем`єр-міністра України Павла ЛАЗАРЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні парламенту.

За словами В.КИСЕЛЬОВА, члени тимчасової слідчої комісії одержали документи, «які підтверджують, що посол США, на жаль, сказав не всю правду або його ввели в оману, адже в нас на руках документи, які підтверджують, що пані ТИМОШЕНО викликалася на допити американським прокурором».

В.КИСЕЛЬОВ вважає, що Ю.ТИМОШЕНКО «направила всі свої зусилля на те, щоб не дати працювати Верховній Раді, адже вона боїться відповідальності».

На його думку, лідер БЮТ боїться, що «ми сьогодні розкрутимо до кінця те, що свого часу в результаті політичного рішенню було припинено, і їй доведеться сидіти поряд з тими, хто сьогодні вже сидить».

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого на прес-конференції В.КИСЕЛЬОВ повідомив, що найближчим часом група народних депутатів має намір відвідати США з метою перевірки інформації про нібито визнання Ю.ТИМОШЕНКО американським судом співучасником злочинів, скоєних колишнім прем`єр-міністром України П.ЛАЗАРЕНКОМ.

В.КИСЕЛЬОВ також нагадав, що недавно представники фракції Партії регіонів письмово звернулися до посла США в Україні Вільяма ТЕЙЛОРА з проханням дати офіційні документальні пояснення з цього питання.

В.КИСЕЛЬОВ підкреслив, що саме тому є намір відвідати США і з`ясувати, наскільки законними були списані борги з корпорації “Єдині енергетичні системи України” у розмірі 7,5 млрд. грн.

У той же час на початку березня Ю.ТИМОШЕНКО відвідала США. Під час візиту провела зустрічі з американськими посадовцями високого рівня.

Пізніше Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що своїм візитом до США спростувала провокації опонентів про “зв`язки з ЛАЗАРЕНКА” і ”підтримкою ЦРУ”.