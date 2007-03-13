Лідер фракції КПУ Петро СИМОНЕНКО вимагає від Президента України Віктора ЮЩЕНКА не приставати на вимоги опозиції та відхилити пропозицію щодо ветування законів, прийнятих коаліцією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам, коментуючи дії «Нашої України» та БЮТ.

П.СИМОНЕНКО вважає, що ті вимоги, які були висунуті об’єднаною опозицією, «є безпредметною розмовою і демагогією». «Якщо Президент буде ветувати закони і погодиться на революцію, то це означатиме, що в Україні немає Президента з прізвищем ЮЩЕНКО», - сказав П.СИМОНЕНКО.

Він також наголосив, що це означатиме, що глава держави “грається своєю посадою, а доля народу його не хвилює”.

Коментуючи можливість проведення акцій протесту з боку «Нашої України» і БЮТ, П.СИМОНЕНКО наголосив, що якщо «люди знову будуть виходити за американські долари, то це один варіант, а якщо свідомо - то це інший». При цьому він додав, що поки що люди виходили для участі в акціях протесту виключно для заробітку.

Зі свого боку заступник лідера фракції Партії регіонів Василь КИСЕЛЬОВ назвав подібні дії опозиції «агонією». При цьому він висловив жаль, що до цього процесу приєднався і Президент України. «Президент України таким чином зайняв сторону однієї половини України», - сказав В.КИСЕЛЬОВ.

При цьому він запевнив, що ВР працюватиме у нормальному режимі, і Президент України буде змушений підписувати ті закони, які приймає антикризова коаліція. «У нас достатньо сил, щоб забезпечити нормальну роботу парламенту», - сказав заступник лідера фракції Партії регіонів.

Як повідомляв УНІАН, лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що опозиційні сили звернуться з пропозицією до Президента не підписувати ті закони, які будуть прийматися коаліцією за відсутності «Нашої України» і БЮТ. «Я думаю, що Президент не пропустить жодного лобістського закону », - сказала лідер БЮТ.

Сьогодні, 13 березня, фракції БЮТ і “Наша Україна” прийняли рішення не брати участі у пленарних засіданнях ВР, доки коаліція не виконає 17 вимог опозиції.