Ющенко знайшов 4,5 мільярда, які загубив Янукович

Президент України Віктор ЮЩЕНКО подав до Верховної Ради свій варіант змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік».

Про це повідомив керівник Головної служби соціально-економічного розвитку Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК сьогодні журналістам.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, перед цим Президент надіслав листа уряду і Бюджетному комітетові Верховної Ради з пропозицією підготувати узгоджений проект зміни в держбюджет-2007 у зв`язку з підвищенням мінімальної заробітної плати і прожиткового мінімуму. Але, за словами представника Секретаріату Президента, не вдалося досягти домовленостей з цього питання. «Основна відмінність двох законопроектів полягає в тому, що ми пропонуємо не вдаватися до збільшення дефіциту бюджету, уряд на цьому наполягає», - сказав О.ШЛАПАК.

За його словами, в президентському законопроекті залишено всі додаткові витрати, які передбачені в законопроекті уряду, а також використано пропозиції уряду з відповідного збільшення доходної частини бюджету за рахунок податків. «У своєму варіанті законопроекту ми показали, яким методом можна було б використати невраховані урядом джерела надходжень для того, щоб мали змогу збалансувати бюджет без збільшення його дефіциту», - сказав О.ШЛАПАК.

Зокрема, Президент у своєму проекті вказує на невраховані урядом джерела надходжень, такі як: додаткові надходження від податку на доходи фізичних осіб у зв`язку із збільшенням мінімальної заробітної плати і фонду оплати праці - 1,275 млрд. грн., зниженням витрат на житлові субсидії - 392 млн. грн.

Окрім цього, Президент не бачить необхідності у збільшенні витрат на виплату Пенсійним фондом на 2,533 млрд. грн., як це пропонує уряд, а навпаки, указує на те, що виникнуть додаткові надходження до Пенсійного фонду на рівні 3,08 млрд. грн. у зв`язку із збільшенням фонду оплати праці.

Також в президентському законопроекті не включене збільшення на 230 млн. грн. субвенцій на розвиток інфраструктури регіонів.

Як повідомлялося, 7 березня 2007 року Кабінет Міністрів України вніс законопроект про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік». У документі, зокрема, пропонується збільшити граничний розмір дефіциту Держбюджету з 15,7 млрд. грн. до 18,7 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Президент України і Кабінет Міністрів України пропонують збільшити мінімальну зарплату з 1 квітня до 420 грн. (з 1 січня 2007 року вона встановлена на рівні 400 грн.), з 1 червня - до 440 грн. і з 1 жовтня - до 460 грн. Мінімальну пенсію за віком з 1 квітня пропонується встановити на рівні 410 грн., з 1 жовтня - 415 грн.

Окрім цього, прожитковий мінімум з 1 квітня - 525 грн. (з 1 січня 2007 року він встановлений на рівні 492 грн.), з 1 жовтня - 532 грн.